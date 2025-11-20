Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 07:46

Простой салат с грудкой и пикантным соусом: еще не нашлось человека, кому бы он не понравился

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот простой нежный салат с куриной грудкой и пикантным соусом станет украшением любого праздничного стола. Еще не нашлось человека, кому бы он не понравился!

Для приготовления вам понадобится: 1 отварная куриная грудка, 2 вареные моркови, 1 свежий огурец, 3 вареных яйца, 150 г твердого сыра. Для соуса смешайте 200 г майонеза с 2 зубчиками чеснока и мелко нарубленным укропом. Все ингредиенты натрите на крупной терке, кроме огурца (его нарежьте мелкими кубиками). Выкладывайте слои в следующем порядке: 1-й слой — куриная грудка, слегка присолите и промажьте соусом; 2-й слой — отварная морковь; 3-й слой — свежий огурец; 4-й слой — вареные яйца; 5-й слой — снова куриная грудка; 6-й слой — оставшаяся морковь; 7-й слой — тертый сыр. Каждый слой, кроме последнего, промазывайте соусом.

Вкус этого салата — это гармоничное сочетание нежной курицы, сладковатой моркови, свежести огурца и пикантности чесночно-укропного соуса под аппетитной сырной шубой. Салат получается сочным, ароматным и очень красивым в разрезе.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Лесок» с жареными грибочками: никаких слоев и трудностей — смешал, и вкуснятина готова.

Проверено редакцией
Читайте также
Постоянная усталость не от недосыпа: три неочевидные причины разбитого состояния
Общество
Постоянная усталость не от недосыпа: три неочевидные причины разбитого состояния
Беру одну морковь и превращаю в бомбический десерт — сочный и ароматный кекс из моего личного топа рецептов
Общество
Беру одну морковь и превращаю в бомбический десерт — сочный и ароматный кекс из моего личного топа рецептов
Антипохмельный суп «Копченка» — вкуснятина с копченой курицей и плавленым сыром. Спасет после Нового года и останется с вами в будни
Общество
Антипохмельный суп «Копченка» — вкуснятина с копченой курицей и плавленым сыром. Спасет после Нового года и останется с вами в будни
Новая версия цезаря: как авокадо меняет вкус классического салата
Семья и жизнь
Новая версия цезаря: как авокадо меняет вкус классического салата
Салат на Новый год «Мужской»: подаем под крепкие напитки. Вкусное сочетание простых продуктов
Общество
Салат на Новый год «Мужской»: подаем под крепкие напитки. Вкусное сочетание простых продуктов
салаты
рецепты
закуски
застолье
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российского офицера попытались убить с помощью британского пива
Легкий салат «Мышиный король». Идеально для праздника: 3 ингредиента и сыр
Группа россиянок незаконно легализовала более 1,5 тыс. мигрантов
Лавров раскрыл, что важно сделать для урегулирования конфликта на Украине
Жителей российского города предупредили о скорой ликвидации обломков БПЛА
Врач объяснила, как избежать появления вшей у взрослых и детей
Готовим как шеф: простой рецепт изысканной начинки для ваших тарталеток
«Минутная радость»: Егорян оценила свое золото на ЧМ по фехтованию
Провальный спектакль ВСУ и чудесное спасение: новости СВО к утру 20 ноября
Новогодний отдых за рубежом в 2026-м: какие туры еще можно купить недорого
ФСБ схватила планировавшего убить офицера Минобороны РФ агента Киева
Пушков указал на «черную точку» для Зеленского
Командование пошло на крайние меры ради удержания позиций под Харьковом
В МИД России назвали тех, кто должен разделить с Зеленским ответственность
«Прямо на улице лежали»: боец вспомнил о зверствах ВСУ под Днепропетровском
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 20 ноября: инфографика
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 20 ноября
Силы ПВО сбили 65 украинских беспилотников ночью над Россией
Россиян предупредили об опасности пришедшего из Кореи алкогольного напитка
Еще одно предприятие Рязанской области попало под удар
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе
Общество

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.