Простой салат с грудкой и пикантным соусом: еще не нашлось человека, кому бы он не понравился

Этот простой нежный салат с куриной грудкой и пикантным соусом станет украшением любого праздничного стола. Еще не нашлось человека, кому бы он не понравился!

Для приготовления вам понадобится: 1 отварная куриная грудка, 2 вареные моркови, 1 свежий огурец, 3 вареных яйца, 150 г твердого сыра. Для соуса смешайте 200 г майонеза с 2 зубчиками чеснока и мелко нарубленным укропом. Все ингредиенты натрите на крупной терке, кроме огурца (его нарежьте мелкими кубиками). Выкладывайте слои в следующем порядке: 1-й слой — куриная грудка, слегка присолите и промажьте соусом; 2-й слой — отварная морковь; 3-й слой — свежий огурец; 4-й слой — вареные яйца; 5-й слой — снова куриная грудка; 6-й слой — оставшаяся морковь; 7-й слой — тертый сыр. Каждый слой, кроме последнего, промазывайте соусом.

Вкус этого салата — это гармоничное сочетание нежной курицы, сладковатой моркови, свежести огурца и пикантности чесночно-укропного соуса под аппетитной сырной шубой. Салат получается сочным, ароматным и очень красивым в разрезе.

