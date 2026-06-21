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21 июня 2026 в 15:56

Простой пирог на кефире с мясной начинкой — хит лета для всей семьи: про осетинский не вспоминаем

Фото: D-NEWS.ru
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Беру кефир, муку, мясной фарш и лук — и за час готовлю ароматный пирог, который проще и быстрее курника. Никакой возни с дрожжами, никакой сложной раскатки: просто замесила, выложила начинку — и в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: мягкое, пышное тесто и сочная мясная начинка с луком и специями, с румяной корочкой и нежной сердцевиной — идеально к чаю, супу или как самостоятельное блюдо.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 1 стакан кефира, 2 яйца, 1,5 стакана муки, 0,5 ч. ложки соды, соль; для начинки — 400 г мясного фарша, 1 луковица, соль, перец, растительное масло. Лук мелко нарежьте, обжарьте с фаршем до готовности, посолите, поперчите. Кефир смешайте с яйцами, солью и содой, постепенно всыпьте муку, замесите жидкое тесто (как на оладьи). В смазанную маслом форму вылейте половину теста, выложите начинку, залейте оставшимся тестом. Выпекайте при 180°C 35–40 минут до золотистой корочки. Подавайте теплым, со сметаной или просто так.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала приготовить этот пирог на кефире с фаршем. Даже те, кто не любит мясную выпечку, просили добавки. Кстати, вместо фарша можно взять курицу с грибами — вкус станет нежнее. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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