Простой домашний рецепт хреновины без варки

Идеальна к запеченному мясу, сырной тарелке или как согревающий соус.

Возьмите 600 г очень спелых томатов (лучше «бычье сердце» для мякоти), 100 г очищенного корня хрена, 1 крупную сладкую грушу (очищенную от кожуры и сердцевины), 3 зубчика чеснока и 30 г свежего имбиря. Обязательно наденьте перчатки! Томаты ошпарьте, снимите кожицу. Пропустите все ингредиенты через мясорубку. Добавьте 1 ст. л. соли, 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. яблочного уксуса и 1 ч. л. молотой паприки для цвета. Тщательно перемешайте до растворения сыпучих компонентов. Груша даст приятную густоту и бархат, а имбирь — долгое пряное послевкусие. Попробуйте — баланс остроты и сладости должен вас удивить. Разложите по чистым банкам, влейте по 1 ч. л. растительного масла поверх каждой порции для сохранности. Закройте крышками. Настаивайте в холодильнике 2-3 дня. Осторожно: имбирь усиливает «огненность» со временем.

