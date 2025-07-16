Простое сочетание, а дел на 5 минут! Яркий салат со свеклой и моцареллой

Простое сочетание, а дел на 5 минут! Яркий салат со свеклой и моцареллой

Обалденный салат со свеклой — взрыв вкусов и красок! Этот салат — настоящий праздник вкуса, который удивит даже самых искушенных гурманов. Сочетание сладкой свеклы, сочных мандаринов, нежной моцареллы и хрустящих орехов создает неповторимую симфонию вкусов. А гранатовые зерна добавляют ярких красок и приятную кислинку!

Начнем с подготовки свеклы: 1 среднюю свеклу запекаем в фольге при 180 °C около часа до мягкости, затем охлаждаем и нарезаем тонкими ломтиками. Пока свекла запекается, чистим 2 мандарина, разделяем на дольки и снимаем с них пленку. Красный лук (1/4 шт.) нарезаем тонкими полукольцами и маринуем 10 минут в смеси лимонного сока с щепоткой соли — это уберет лишнюю горечь.

На плоское блюдо выкладываем 2 горсти руколы — она станет основой нашего салата. Сверху располагаем ломтики свеклы, дольки мандарина, шарики моцареллы (10–15 шт.) и маринованный лук. Щедро посыпаем горстью орехов (миндаль, грецкие или кешью) и зернами граната.

Готовим заправку: смешиваем 50 мл оливкового масла, 30 мл лимонного сока, 1 ч. л. меда, соль и перец по вкусу. Поливаем салат этой ароматной смесью прямо перед подачей.

Этот салат — не просто еда, а настоящее произведение искусства! Он хорош и как легкий ужин, и как эффектное блюдо для праздничного стола. Сочный, свежий, с идеальным балансом сладкого, кислого и острого — попробуйте, и он станет вашим фаворитом!

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