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16 июля 2025 в 16:29

Хрустящие огурцы на зиму: уникальный секрет моей бабушки

Хрустящие огурцы на зиму: уникальный секрет моей бабушки Хрустящие огурцы на зиму: уникальный секрет моей бабушки Фото: Shutterstock/FOTODOM

Лето щедро одаривает нас хрустящими огурчиками, и чтобы сохранить этот вкус и аромат до самых морозов, поделюсь старинным семейным рецептом. Эти огурцы покоряют невероятным хрустом и насыщенным вкусом, словно только что с грядки. Секрет в особом ингредиенте и холодном способе заливки.

Начинаем с подготовки емкостей: тщательно вымойте трехлитровые банки с содой и ополосните кипятком. На дно каждой уложите зонтик укропа, 3–4 зубчика чеснока, 5 горошин черного перца, лист хрена, 3–4 вишневых или смородиновых листа и ключевой компонент — небольшой кусочек (3–4 см) чистой, ошпаренной дубовой коры для дубления и хруста. Плотно уложите вымытые огурцы с обрезанными кончиками, добавьте 2 ст. л. каменной соли без йода и 1 ст. л. сахара. Залейте содержимое холодной, предварительно кипяченой водой, почти до верха. Сверху влейте 50 мл качественной водки (для сохранения хруста и предотвращения брожения). Накройте прокипяченной капроновой крышкой. Банки сразу уберите в прохладный погреб или холодильник. Через 3–4 дня огурцы просолятся, но настоящий вкус и хруст раскроются через месяц. Храните в холоде до года. Зимой они порадуют вас непревзойденным хрустом и ярким летним вкусом. Крышки не взрываются!

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Оксана Головина
О. Головина
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