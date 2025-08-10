Сырные палочки из лаваша — хрустят и тянутся! Готовим за 15 минут

Простая, но очень вкусная закуска, которую можно подать к первым блюдам или взять с собой в дорогу.
Возьмите тонкий лаваш, нарежьте его на полоски шириной около 6–8 см. На каждую положите немного натертого сыра — подойдут сулугуни, моцарелла, чеддер или просто твердый. Посыпьте зеленью и чесноком по вкусу.
Сверните полоски в плотные рулетики или трубочки. Смажьте поверхность растопленным сливочным маслом или взбитым яйцом, чтобы получилась красивая корочка. Выложите палочки на противень и запекайте при 200 °C около 10 минут — до румяности.
Подавайте горячими — сыр внутри приятно тянется, а снаружи лаваш превращается в хрустящую корочку. Удобно брать руками, не крошится и съедается за минуту.
Совет: можно сделать острую версию с кайенским перцем или добавить внутрь кетчуп и колбаску — получится мини-пицца.
