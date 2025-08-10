Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 05:30

Лепешки из кефира и творога! Простой рецепт для идеального завтрака

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лепешки из кефира и творога! Простой рецепт для идеального завтрака! Эти воздушные лепёшки с творогом станут идеальным завтраком или лёгким ужином. Готовятся из простых ингредиентов за 15 минут, а результат порадует всю семью!

Ингредиенты

  • Кефир — 500 мл (комнатной температуры)
  • Творог — 250 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Мука — 6-7 ст. л. с горкой
  • Сода — 1/2 ч. л.
  • Соль — 1/2 ч. л.

Приготовление

  1. В глубокой миске смешайте кефир с содой и солью, дайте постоять 2-3 минуты. Добавьте яйца и хорошо перемешайте. Творог разомните вилкой или протрите через сито для однородности. Мелко нарежьте зелень.
  2. Соедините творог с кефирной смесью, добавьте зелень. Постепенно вводите муку, пока тесто не станет мягким и немного липким (как густая сметана).
  3. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла на среднем огне. Выкладывайте тесто ложкой, формируя лепёшки толщиной около 1 см. Обжаривайте по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Перед подачей обильно смажьте сливочным маслом.

Ранее мы готовили кабачковый блин с начинкой! Летний завтрак за 15 минут.

лепешки
кефир
завтраки
простые рецепты
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Признание реальности»: в США раскрыли отношение украинцев к уступкам РФ
В офисе Зеленского заговорили о признании линии фронта новой границей
В Белом доме раскрыли отношение Трампа к встрече с Путиным и Зеленским
Стало известно о состоянии взятого в плен наемника из Вьетнама
В Госдуме оценили отказ Зеленского идти на территориальные уступки
«Историческая встреча»: эксперт раскрыл особенность встречи Путина и Трампа
«Не чураются в методах»: боец о минировании ВСУ тел убитых мирных жителей
В Минобороны раскрыли детали наступления под Красноармейском
Россиянам объяснили, когда за строительство туалета на даче грозит штраф
Рой беспилотников ночью кружил над российским регионом
Снова жара или дожди с холодом? Погода в Москве и Петербурге 11–17 августа
Отец Илона Маска рассказал, верит ли он в дружбу между Россией и США
Юрист посоветовал после смены фамилии внести изменения в полис ОСАГО
«Подготавливают плацдарм»: ВСУ нарастили удары по Сватову
Сырные палочки из лаваша — хрустят и тянутся! Готовим за 15 минут
«Не дает спать ночами»: в РФ могут увеличить штрафы за одну категорию авто
Бойцы «Днепра» отрабатывают тактику штурма позиций ВСУ
В Британии рассказали, что Запад и Зеленский готовят для Путина и Трампа
Развелся с Гриффит и чуть не умер от инфаркта: где сейчас Антонио Бандерас
Стало известно, планировали ли США приглашать Зеленского на Аляску
Дальше
Самое популярное
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Завтрак за пять минут: эти рулеты из лаваша с сыром покорят всю семью
Общество

Завтрак за пять минут: эти рулеты из лаваша с сыром покорят всю семью

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах
Общество

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.