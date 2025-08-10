Лепешки из кефира и творога! Простой рецепт для идеального завтрака

Лепешки из кефира и творога! Простой рецепт для идеального завтрака! Эти воздушные лепёшки с творогом станут идеальным завтраком или лёгким ужином. Готовятся из простых ингредиентов за 15 минут, а результат порадует всю семью!

Ингредиенты

Кефир — 500 мл (комнатной температуры)

Творог — 250 г

Яйца — 2 шт.

Мука — 6-7 ст. л. с горкой

Сода — 1/2 ч. л.

Соль — 1/2 ч. л.

Приготовление

В глубокой миске смешайте кефир с содой и солью, дайте постоять 2-3 минуты. Добавьте яйца и хорошо перемешайте. Творог разомните вилкой или протрите через сито для однородности. Мелко нарежьте зелень. Соедините творог с кефирной смесью, добавьте зелень. Постепенно вводите муку, пока тесто не станет мягким и немного липким (как густая сметана). Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла на среднем огне. Выкладывайте тесто ложкой, формируя лепёшки толщиной около 1 см. Обжаривайте по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Перед подачей обильно смажьте сливочным маслом.

