10 августа 2025 в 06:48

Юрист посоветовал после смены фамилии внести изменения в полис ОСАГО

Юрист Воронцова: при смене фамилии необходимо внести изменения в полис ОСАГО

Полис ОСАГО Полис ОСАГО Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если женщина взяла фамилию супруга при регистрации брака, ей придется заменить ряд личных документов, в числе которых внутренний паспорт, СНИЛС, загранпаспорт, водительское удостоверение, ОСАГО и документы на автомобиль, сообщила РИА Новости член Союза юристов‑блогеров Марина Воронцова. Она отметила, что заявление на замену паспорта следует подать в течение 90 дней со дня регистрации брака, на СНИЛС — в течение 30 дней, а страховую медицинскую организацию нужно уведомить.

Чтобы получить новый полис ОМС, также в течение 30 календарных дней; для водительских прав и СТС конкретные сроки законом не установлены, но их замену рекомендуют оформить как можно скорее. Юрист посоветовала в первую очередь заменить внутренний паспорт, поскольку он необходим при оформлении остальных документов, и заранее уточнить перечень бумаг в МФЦ, ПФР, ГУВМ МВД или ГИБДД.

Номер СНИЛС при замене сохраняется, меняется только фамилия. При обращении лучше иметь при себе оригинал свидетельства о браке и копии старых документов, а также заранее предупредить работодателя, банки и страховые компании.

Ранее стало известно, что восстановить страховой номер индивидуального лицевого счета ребенка при утере можно через портал госуслуг, для этого родителю необходимо подать соответствующее заявление. По словам специалистов Роскачества, СНИЛС появится в личном кабинете в течение суток.

