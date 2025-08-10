Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 августа 2025 в 06:25

«Не дает спать ночами»: в РФ могут увеличить штрафы за одну категорию авто

Депутат Колунов рассказал, что штрафы за шумные авто могут вырасти в десять раз

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Административные штрафы за эксплуатацию транспортных средств, нарушающих норматив уровня шума в ночное время, могут вырасти в 10 раз, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов. По его словам, соответствующий законопроект дорабатывается ко второму чтению, согласно ему сумма наказания увеличится с 500 до 5000 рублей.

Речь об эксплуатации транспортных средств, нарушающих норматив уровня шума и об ужесточении наказания для тех, кто не уважает окружающих, пугает прохожих «выхлопом», не дает жителям спать по ночам. Ведется доработка ко второму чтению, — отметил Колунов.

Собеседник агентства подчеркнул, что власти регионов смогут и сами увеличивать штрафы за данное правонарушение. Однако при этом сумма не сможет превысить 30 тысяч рублей.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что тонирование лобового стекла автомобиля может свидетельствовать о нетрадиционных сексуальных предпочтениях владельца (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). По его мнению, водители таких машин занимаются блудом «вместе со своим однополым партнером».

До этого законопроект об отмене административной ответственности за установку тонированных стекол на транспортное средство внесли на рассмотрение в Госдуму. В частности, авторы проекта предлагают исключить часть статьи 12.5 КоАП РФ, которая в настоящее время запрещает тонировку с несоответствующим светопропусканием.

