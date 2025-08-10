«Не дает спать ночами»: в РФ могут увеличить штрафы за одну категорию авто

Административные штрафы за эксплуатацию транспортных средств, нарушающих норматив уровня шума в ночное время, могут вырасти в 10 раз, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов. По его словам, соответствующий законопроект дорабатывается ко второму чтению, согласно ему сумма наказания увеличится с 500 до 5000 рублей.

Речь об эксплуатации транспортных средств, нарушающих норматив уровня шума и об ужесточении наказания для тех, кто не уважает окружающих, пугает прохожих «выхлопом», не дает жителям спать по ночам. Ведется доработка ко второму чтению, — отметил Колунов.

Собеседник агентства подчеркнул, что власти регионов смогут и сами увеличивать штрафы за данное правонарушение. Однако при этом сумма не сможет превысить 30 тысяч рублей.

