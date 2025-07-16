В Госдуме пояснили, за поиск какого контента хотят штрафовать

Согласно планируемым поправкам в КоАП, штрафовать россиян в первую очередь предполагается за поиск и попытки получить доступ к экстремистским материалам, рассказал NEWS.ru зампред комитета ГД по информационной политике Олег Матвейчев, комментируя законопроект, который накануне одобрил комитет по госстроительству и законодательству.

Все эти материалы и так заблокированы. Человек может и не знать, экстремистский он, не экстремистский, а вот если он заблокированный материал специально разыскивает и стремится получить к нему доступ, да еще и распространяет потом, вот это будет запрещено, — пояснил парламентарий.

Он также заверил, что в законопроект еще будут вноситься изменения. Матвейчев, говоря о документе, привел метафору с сырыми овощами и готовым блюдом и призвал «не осуждать и не обсуждать» инициативу, которая еще не доработана.

Мы же на базар когда приходим и покупаем картошку сырую, свеклу, мясо, мы же сразу их не едим, а если будем есть, нам будет невкусно. А вот когда мы все это приготовим окончательно — тогда вкусный борщ получается, — сказал он.

Отвечая на вопрос о том, будут ли вводиться штрафы за посещение страниц нежелательных организаций и запрещенных соцсетей, в частности Instagram (деятельность в РФ запрещена) и Facebook (деятельность в РФ запрещена), парламентарий отметил, что это находится в процессе обсуждения.

Новая статья КоАП РФ будет регулировать наказание за поиск экстремистских материалов, включая использование программ или устройств для доступа к запрещенным информационным ресурсам и сетям. Так, штраф могут взыскать за использование VPN.