07 августа 2025 в 14:47

В регионе России раскрыли хищение сотен миллионов рублей на гособоронзаказе

В Нижегородской области задержаны пять фигурантов дела о хищении 250 млн рублей

Фото: СК РФ

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело о хищении сотен миллионов рублей при исполнении гособоронзаказа, сообщила представитель СК России Светлана Петренко. По данным следствия, пятеро руководящих сотрудников компании-подрядчика, включая директора, организовали схему фиктивного трудоустройства.

Пресечена противоправная деятельность пяти руководящих сотрудников коммерческой фирмы по производству химических веществ. Директор организации, его заместитель, начальник планово-экономического отдела, старший экономист и главный бухгалтер обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), — пояснила Петренко.

С 2020 по 2025 год фирма заключала контракты с научно-исследовательским предприятием в рамках гособоронзаказа. Средства, выделенные на зарплаты сотрудникам, поступали на счета фиктивных работников, после чего распределялись между организаторами схемы. Сумма похищенного составила более 250 млн рублей, уточнила представитель СК.

В настоящее время все подозреваемые находятся под домашним арестом. Следственные органы продолжают работу по выявлению других возможных участников преступной группы.

Ранее в ФСБ сообщили, что следователи установили причастность бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова к хищению у страны предприятия «Дагнефтепродукт» стоимостью 100 млрд рублей. Отмечалось, что компания уже возвращена государству.

