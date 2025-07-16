Володин призвал главу Минстроя отказаться от одной вредной привычки

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин посоветовал министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреку Файзуллину бросить курить. Так спикер нижней палаты парламента отреагировал на слова главы ведомства о том, что он успел покурить после совещания с комитетом, передает ТАСС.

Прежде Володин призвал Минстрой принимать решения согласно задачам демографической политики, а не плану по строительству квадратных метров жилья. В ответ Файзуллин заверил, что как раз обсуждал эти вопросы с комитетом и «заодно покурить сходил».

Что касается «покурил», то это плохой пример. А обсудить вопросы — правильно, даже если это делается в курилке. Но надо все привычки, которые чреваты, изживать. Самое тяжелое — бороться с собой, — сказал Володин.

Ранее в рамках ПМЭФ заявлялось, что в России необходимо пересмотреть принципы проектирования городской среды, учитывая в том числе и влияние ее на настроение человека. По словам участников сессии, перенаселенность, недостаток социальных связей и однообразная застройка, характерные для мегаполисов, негативно влияют на психологическое состояние жителей, создавая хронический стресс и отрицательно влияя в том числе на экономические показатели.

Прежде президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил расширить программу мастер-планов развития городов. Она должна охватить более двух тысяч населенных пунктов, в том числе поселки. В качестве первого шага рассматривается перечень из 200 городов, где сначала реализуют эти проекты.