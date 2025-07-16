Венгрия потребовала от Евросоюза ввести санкции против украинских военных

Будапешт требует от ЕС ввести санкции в отношении трех украинских военачальников, ответственных за убийство закарпатского венгра в ходе насильственного призыва на военную службу, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в видеообращении, которое транслировал канал М1. По его словам, на улицах украинских городов «идут облавы на людей».

В ходе принудительного призыва гибнут люди, погиб также венгр, и мы не допустим, чтобы все это осталось без последствий. Поэтому Европейский союз должен внести в санкционный список всех ответственных за этот принудительный призыв на Украине, — сказал министр.

Сийярто не раскрыл имена и должности военных, но отметил, что «виновные должны быть наказаны». Министр добавил, что шок и возмущение вызывают не только кадры жестокого обращения с украинскими призывниками, но и нежелание лидеров ЕС реагировать на ситуацию.

45-летнего этнического венгра Йожефа Шебештьена задержали на улице и силой доставили на призывной пункт. По словам родственников, там мужчину избили металлическими прутьями. Через три недели он скончался в больнице.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что это убийство иллюстрирует царящее в стране беззаконие. По его мнению, оно доказывает, что Украина не может вступить в Евросоюз. Перед зданием посольства Украины в Будапеште прошла акция в память о Шебештьене. Участие в ней приняли порядка 500 человек. Собравшиеся зажгли восковые и электронные свечи.