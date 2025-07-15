Сийярто осудил ЕС за игнорирование «бесчеловечной» мобилизации на Украине Сийярто назвал шокирующей позицию ЕС по насильственной мобилизации на Украине

Отсутствие реакции со стороны стран Евросоюза и европейских правозащитников на «бесчеловечную» принудительную мобилизацию на Украине шокирует и разочаровывает, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. На своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) он раскритиковал позицию Европы по данному вопросу.

Шокирует и разочаровывает, как Брюссель и лидеры европейских стран закрывают глаза на бесчеловечную принудительную мобилизацию на Украине. Где некогда громкие НПО, правозащитники и якобы независимые СМИ? — написал он.

Ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк отметил, что российская армия изменила тактику и начала наносить удары по территориальным центрам комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) в русскоязычных регионах Украины. Сенатор подчеркнул, что удары наносятся по местам, где проводится насильственная мобилизация. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

Утром 11 июля сообщалось, что в Одессе на территории завода «Стальканат» было уничтожено подземное управление ТЦК. По данным источников, удар нанесли девять беспилотников «Герань». В городе в это время также прогремело несколько взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.