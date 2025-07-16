Трамп поделился планами в отношении главы ФРС

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с прессой в Белом доме заявил, что не планирует увольнять председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Он добавил, что республиканцы в конгрессе советовали ему это сделать.

Мы не собираемся ничего предпринимать, — сказал президент США.

Ранее Трамп заявил, что был бы рад уходу в отставку Пауэлла. Глава государства также назвал его «упрямым ослом и тупицей» за нежелание снижать базовую ставку. В США она составляет 4,25–4,5%.

До этого американский лидер неоднократно обращался к Пауэллу с требованием снизить ключевую ставку. Он отмечал, что это отражается на реальной ситуации в экономике. Если глава ФРС не может этого понять, то ему не место на руководящей должности. Трамп обратил внимание на действия Европейского центрального банка, который уже в седьмой раз намерен произвести снижение процентной ставки. Однако «вечно опаздывающий и ошибающийся» Пауэлл лишь критикует Белый дом за пошлины, но не делает свою работу качественно, констатировал президент.

Пауэлл в свою очередь раскритиковал решение Трампа ввести торговые пошлины, заявив, что такие действия могут нанести урон экономике Соединенных Штатов и привести к инфляции. Он также отметил негативное влияние торговой войны на стабильность рынков. В качестве причины волатильности глава ФРС назвал политику Белого дома.