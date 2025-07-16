В Госдуме объяснили, почему на Западе растет интерес к православию Лидер СРЗП Миронов заявил, что Запад разочаровался в своих духовных ценностях

Причины выбора православия заключаются в том, что Запад разочаровался в собственных духовных ценностях, заявил NEWS.ru лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов. По его словам, об этом говорят сами верующие. Политик отметил, что община РПЦ за границей выросла втрое за последние 1,5 года.

Причины, по которым все больше людей на Западе выбирают православие, на поверхности: разочарование в западных духовных «ценностях», которые активно продвигают протестанты, и все чаще католики. Об этом говорят сами верующие. Поэтому нет ничего удивительного, что, к примеру, община Русской православной церкви за границей за последние полтора года выросла втрое. Не думаю, что этот процесс примет массовый характер, но сам по себе он очень показателен, — подчеркнул парламентарий.

Депутат отметил, что ситуация отражает естественный протест и отторжение «нормальными людьми» разного рода извращений и политизации религии. Миронов задался вопросом, какому настоящему христианину могла понравиться эта мерзкая пародия на Тайную вечерю, которую устроили во Франции на открытии Олимпиады.

В этом смысле православие и особенно Русская православная церковь отражает едва ли не последний оплот христианского мира и традиционных ценностей. На самом деле Россия является им уже много веков, поэтому концепция «Москва — третий Рим» неслучайно вызывает истерику у либералов. Мы им мешаем проповедовать ересь и бесовщину, и в этом одна из причин нашего цивилизационного конфликта с Западом, — отметил лидер СРЗП.

Миронов так прокомментировал рост к православию в США и Канаде. В этих странах приходы сообщают, что число новообращенных увеличилось на 60-80%.

Ранее Миронов предложил ежеквартально индексировать пенсии. Политик объяснил это необходимостью соответствовать темпам роста цен и зарплат.