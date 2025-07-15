Капустный салат в банке со сладко-кислым маринадом: настаивается за 2 часа

Капустный салат в банке со сладко-кислым маринадом: настаивается за 2 часа

Этот капустный салат в банке со сладко-кислым маринадом принесет вам море удовольствия. Он готовится за 15 минут, настаивается всего за 2 часа и с каждым днем становится только вкуснее!

Рецепт: тонко нашинкуйте 500 г белокочанной капусты, добавьте 1 натертую морковь и 1 нарезанный тонкими полукольцами лук. Уложите овощи плотными слоями в стерильную литровую банку, пересыпая каждый слой щепоткой соли. Приготовьте заливку: смешайте 100 мл растительного масла, 80 мл уксуса 9%, 100 г сахара, 1 ч. л. соли и специи по вкусу (лавровый лист, перец горошком). Доведите маринад до кипения, сразу залейте в банку с овощами, закройте крышкой и хорошо встряхните.

Оставьте при комнатной температуре на 1 час, затем уберите в холодильник. Еще через час салат готов — капуста остается хрустящей, но пропитывается сладко-кислым маринадом с пряными нотками.

Такой салат идеален как самостоятельная закуска или дополнение к мясным блюдам. Хранится в холодильнике до пяти дней, становясь с каждым днем вкуснее.

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