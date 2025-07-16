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16 июля 2025 в 09:50

Помидоры на зиму ферментированные: как у бабушки в погребе

Помидоры на зиму соленые ферментированные: пальчики оближешь! Помидоры на зиму соленые ферментированные: пальчики оближешь! Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Заготовить соленые помидоры по-настоящему вкусными, как у бабушки в погребе, — просто! Этот проверенный рецепт холодного квашения подарит вам ароматные упругие помидорчики с глубоким вкусом, идеальные к зимнему столу.

Отберите плотные, некрупные помидоры (лучше сливки или черри). Тщательно вымойте их и банки. На дно чистой трехлитровой банки уложите зонтики укропа, листья хрена, смородины и вишни, зубчики чеснока, перец горошком. Плотно заполните банку помидорами, перекладывая слои зеленью. Приготовьте рассол: на 1,5 литра холодной кипяченой воды растворите 2 столовые ложки с верхом каменной соли без йода. Залейте помидоры рассолом полностью. Накройте банку чистой марлей или крышкой с отверстиями. Оставьте при комнатной температуре на 3–5 дней для брожения, слегка помешивая рассол и удаляя пену. Когда помидоры посветлеют, а рассол станет мутноватым с приятным кисловатым запахом, брожение завершено. Долейте рассол до верха, закройте плотной капроновой крышкой. Храните в прохладном темном месте (погреб, холодильник). Пробовать можно через месяц, но настоящий вкус раскроется к Новому году!

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помидоры
соленья
Оксана Головина
О. Головина
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