Просто воткните их в августе в землю и забудьте до весны — эти цветы переживут зиму без укрытия

Просто воткните их в августе в землю и забудьте до весны — эти цветы переживут зиму без укрытия

Не все цветы нуждаются в мульчировании и укрытии на зиму. Многие многолетники отлично адаптированы к российским морозам, если посажены в конце лета.

Астильба с ее пушистыми метелками белого, розового или пурпурного цвета превосходно переносит холода до −35 градусов. Лилейники, хосты и ирисы бородатые также относятся к абсолютно зимостойким культурам — их корневища не промерзают даже в малоснежные зимы, главное, чтобы посадка была проведена за месяц до заморозков, чтобы растения успели укорениться.

Пионы травянистые, посаженные в августе, спокойно зимуют без укрытия, их толстые почки возобновления находятся глубоко в земле и не страдают от морозов. Если говорить о семенном посеве, то дельфиниум многолетний, аквилегия, рудбекия, эхинацея и люпин, посеянные в августе прямо в грунт, проходят естественную стратификацию, а их сеянцы, даже если они не взошли до зимы, пережидают холода в почве и трогаются в рост ранней весной.

Ранее был назван цветок, который меняет оттенок соцветий от желтого до розового в течение сезона.