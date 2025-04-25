Просто и вкусно! Быстрые слойки с вишней и творожным сыром за 20 минут!

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Нежные слойки с вишней и творожным сыром — это изысканное сочетание хрустящего теста, сливочного крема и кисло-сладкой ягодной начинки. Всего 20 минут — и на вашем столе появятся ароматные слойки с сочной вишней.

Для приготовления вам понадобятся два листа слоёного теста, 200 граммов творожного сыра, 100 миллилитров сливок 33%, 150 граммов сахарной пудры для крема, 40 граммов сахарной пудры для вишни, 300 граммов вишни без косточек, 10 граммов пектина, 1 яйцо и ванильный сахар.

Начните с подготовки теста: разрежьте лист пополам и раскатайте каждую часть в одном направлении. Сделайте надрезы на противоположных углах, заверните их внутрь, формируя лодочку. Смажьте заготовки яйцом, разбавленным водой, и наколите дно вилкой. Выпекайте сначала 10 минут при 220 градусах, затем убавьте температуру до 180 и доведите до готовности ещё 10 минут.

Для начинки доведите вишню до кипения в сотейнике, смешайте сахарную пудру с пектином и добавьте к ягодам, постоянно помешивая. Проварите до загустения и дайте остыть. Творожный сыр взбейте со сливками, ванильным сахаром и сахарной пудрой до однородной массы.

В остывшие слойки выложите поочередно творожный крем и вишнёвую начинку. Украсьте готовые слойки сахарной пудрой и подавайте как тёплыми, так и охлаждёнными.

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