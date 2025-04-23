Золотистые деруны с творогом «Батькин секрет»: быстрый рецепт на сковороде

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Готовим восхитительные деруны с творогом «Батькин секрет» — хрустящие драники с нежной начинкой! Представьте золотистые картофельные оладьи с хрустящей корочкой, внутри которых скрывается тающая творожная начинка. Это блюдо объединяет лучшие черты драников и сырников — сытное, ароматное и невероятно вкусное.

Натрите на мелкой терке 4 крупные картофелины, отожмите лишний сок. Добавьте 1 яйцо, 2 ст. л. муки, соль и перец. Для начинки смешайте 200 г творога с 1 ст. л. сахара, ванилью и горстью изюма. На разогретую сковороду выкладывайте столовую ложку картофельной массы, делайте углубление и кладите 1 ч. л. творожной начинки. Сверху накрывайте еще одним слоем картофеля. Обжаривайте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

Подавайте горячими со сметаной или фруктовым джемом. Хрустящая картофельная оболочка и нежная сладкая серединка создают потрясающий контраст. Эти деруны хороши и на завтрак, и как необычный десерт.

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