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06 августа 2025 в 11:15

Проще сырников, и не надо стоять у плиты: сладкие булочки с творогом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сладкие булочки с творогом из слоеного теста — это хрустящая золотистая корочка снаружи и нежная сладкая начинка внутри! Они готовятся проще сырников, и вам не придется стоять у плиты, только закинуть в духовку!

Рецепт: разморозьте 500 г готового слоеного теста, раскатайте в пласт толщиной 3–4 мм и нарежьте на квадраты 10×10 см. Для начинки смешайте 300 г творога, 1 яйцо, 3 ст. л. сахара, 1 ч. л. ванилина и 50 г промытого изюма. В центр каждого квадрата выложите 1 ст. л. начинки, защипните края, формируя аккуратные конвертики. Выпекайте 20–25 минут при 180 °C до румяного цвета.

Горячие булочки можно посыпать сахарной пудрой — они хороши как сразу из духовки, так и полностью остывшими. Воздушные слои теста идеально сочетаются с сочной творожной массой, а ванильные нотки и легкая кислинка изюма делают эти булочки идеальным десертом к чаю.

Ранее стало известно, как приготовить творожную запеканку с какао без муки.

творог
булочки
выпечка
рецепты
Дарья Иванова
Д. Иванова
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