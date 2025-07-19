Проще, чем кажется! Лепешка катлама с луком — идеальный завтрак за 30 минут

Проще, чем кажется! Лепешка катлама с луком — идеальный завтрак за 30 минут

Катлама с луком — хрустящее наслаждение из духовки! Эта слоёная лепёшка с ароматным луком — настоящий хит восточной кухни. Хрустящая снаружи, нежная внутри, она идеальна к чаю, на завтрак или как сытная закуска. Готовится просто, а результат впечатляет!

Для теста возьмите 250 г готового слоёного дрожжевого теста (разморозьте при комнатной температуре). Пока тесто отдыхает, подготовьте начинку: 2 крупные луковицы нарежьте полукольцами и обжарьте на 2 ст. л. сливочного масла до мягкости, посолите и поперчите по вкусу.

Раскатайте тесто в прямоугольник толщиной 3-4 мм. Равномерно распределите тёплый лук, оставляя края свободными. Аккуратно сверните рулетом, затем скрутите в спираль (как улитку). Слегка прижмите рукой, чтобы сплюснуть.

Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистой корочки. Горячую катламу смажьте сливочным маслом и накройте полотенцем на 5 минут — так она станет ещё нежнее. Подавайте тёплой, разрезав на порционные кусочки. Эта ароматная лепёшка хороша и сама по себе, и с кисломолочными соусами!

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