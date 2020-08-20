Прокурорам могут запретить критиковать власть

https://static.news.ru/photo/c0b1d984-e2d8-11ea-88d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Генпрокуратура РФ опубликовала проект приказа, который запрещает публиковать в Интернете личные высказывания, а также оценки органов власти и их руководства.

Кроме того, предлагается запретить публикацию данных, указывающих на должность прокурора.

При размещении в личных целях информации <...> гражданский служащий должен воздерживаться от высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности государственных органов и их руководителей, ответственно относиться к размещению информации, <...> указывающей на его должностной статус, а также способной нанести ущерб его личной репутации или авторитету органа прокуратуры, — говорится в проекте.

Также предусматривается запрет на публикацию служебных документов.

Как ранее писал NEWS.ru, 7 июля Госдума утвердила законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан. Документ предусматривает взыскание в размере 150 тысяч рублей.