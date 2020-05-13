Прокуратура выявила новые фейки об искусственном происхождении коронавируса

https://static.news.ru/photo/b258653c-9531-11ea-bc61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paolo Lazzeroni/Keystone Press Agency/Global Look Press

Новые фейки об искусственном происхождении коронавируса обнаружила Генеральная прокуратура России в Интернете. Ведомство обратилось в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к ним.

В этих материалах содержится недостоверная общественно значимая информация, создающая угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и безопасности, — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Генпрокуратуры РФ.

В ведомстве рассказали, что потребовали от Роскомнадзора принять меры по ограничению доступа к указанным публикациям. По мнению Генпрокуратуры, из-за таких материалов у граждан может сформироваться искажённое мнение о происхождении инфекционного заболевания и его опасности для жизни и здоровья

В роликах говорится, что коронавирус стал специально созданным биологическим оружием. Оно якобы предназначено для чипирования населения и установления глобального мирового порядка, а также уничтожения людей путём заражения под видом вакцинации.

Ранее NEWS.ru писал, что за фейки о коронавирусе был оштрафован североосетинский оперный певец Вадим Чельдиев. Он утверждал, что пандемия COVID-19 является выдумкой, с помощью которой власти стремятся закрепостить население страны.