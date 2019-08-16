Фото: Frank Bienewald/imageBROKER.com/Global Look Press

Согласованный московский митинг КПРФ за честные выборы завершился при полупустом проспекте Сахарова. Люди стали покидать территорию сразу же после того, как своё выступление завершил певец Игорь Тальков-младший.

Акция была разделена на две части — официальную с речами и лозунгами, после которой была принята резолюция митинга, и неформальную, с концертом под открытым небом. Тальков вызвал наибольший ажиотаж среди...