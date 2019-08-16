Представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова прокомментировала уголовное дело, возбуждённое в отношении матери, которая приобрела не зарегистрированный в РФ препарат «Фризиум» для своего страдающего эпилепсией сына. Она сообщила, что ведомство проверит законность преследования.
Кроме того, прокуроры выяснят, почему невозможно было приобрести лекарства в установленном законом порядке, передаёт
Ранее News.ru писал, что Центр паллиативной помощи московского департамента здравоохранения составляет списки нуждающихся в не зарегистрированных в РФ лекарствах. В данный момент организация взаимодействует с семьями, в которых детям нужны редкие медикаменты и которые готовы заявить о себе.