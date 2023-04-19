Программист написал скрипт, мешающий его коту испражняться на ковер

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Программист написал скрипт, который мешает его коту испражняться на ковер, сообщает DTF. Каждый раз когда животное присаживается, включается блендер и пугает питомца — животное вскакивает и убегает.

Программист отметил, что скрипт не срабатывает на людей. По его словам, программа включается только тогда, когда камера фиксирует кота на ковре: в этот момент включается комбайн, обращающий питомца в бегство.

Ранее в московском районе Бирюлево спасатели вызволили из автомобиля застрявшего внутри котенка. Чтобы достать мяукающего «механика», оказавшегося в плену, сотрудникам МЧС пришлось приподнять машину.

До этого в Подмосковье двое полицейских пострадали в результате драки между служебной собакой и котом. Впоследствии покусанные и исцарапанные силовики обратились в больницу.