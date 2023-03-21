В Подмосковье в драку ввязались кот, собака и полицейские Двое полицейских пострадали, пытаясь разнять драку служебной собаки и кота в Дмитрове

Фото: shutterstock

Два полицейских пострадали, пытаясь разнять драку служебной собаки и кота в подмосковном Дмитрове. Покусанным и поцарапанным силовикам пришлось обращаться в больницу, сообщает Telegram-канал SHOT.

Два сержанта с овчаркой сопровождали в участок подозреваемых. Когда задержанных вывели из подъезда, их уже поджидал кот, который отвлек внимание служебной собаки на себя, и началась драка.

По информации канала, пострадали все, кроме подозреваемых.

Ранее жильцы одного из домов в городе Кудрово Ленинградской области спасли кота, упавшего с 15-го этажа в шахту лифта. Животное получило переломы челюсти и плеча, местные жители усомнились в том, что кот мог угодить в такую ловушку без посторонней «помощи».

Между тем врач-инфекционист ИКБ № 2 города Москвы Татьяна Сергеева напомнила о передающихся от питомцев опасных инфекциях. Среди таких опасностей есть вероятность заразиться бешенством. Также для человека опасны токсоплазмоз, грибковые поражения кожи, глистные инвазии и лептоспироз. Для того чтобы обезопасить себя, врач посоветовала не целовать собак и кошек, не разрешать им спать в кровати и забираться на обеденный стол.