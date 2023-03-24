Котенок решил «починить» машину и застрял в ней Спасатели в Москве вызволили из автомобиля застрявшего котенка

Фото: t.me/kgh_moscow

В московском районе Бирюлево спасатели вызволили из автомобиля застрявшего внутри котенка, сообщил Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы. Чтобы достать мяукающего «механика», оказавшегося в плену, сотрудникам МЧС пришлось приподнять машину.

В службу «112» Москвы сообщили о котенке, застрявшем в автомобиле около дома 17, корпус 1, на улице Липецкая. Выбраться самостоятельно он не мог. На место был направлен расчет пожарно-спасательного отряда № 215 столичного пожарно-спасательного центра, — говорится в сообщении.

Опубликовано видео, на котором видно котенка, предположительно, застрявшего в подвеске машины. Животное благополучно вытащили из машины и передали хозяевам.

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