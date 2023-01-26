«Пробовала истязать себя спортом, но всё равно оказываюсь с лезвием в руке» Селфхарм: зачем люди травмируют себя сами и в каких формах социум считает это приемлемым

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«Я ломал стекло, как шоколад в руке...» — поется в известной песне группы Nautilus Pompilius. В искусстве нередко воспевается и романтизируется самоповреждающее поведение, или селфхарм. Это распространенное явление. Каждый пятый человек хоть раз в жизни сознательно наносил себе разные травмы — от вырывания волос до глубоких повреждений кожи. NEWS.ru узнал у специалистов, почему люди себя режут и как это остановить.

История Николая из Москвы (записана с его слов)

— Мне в детстве казалось, что моя жизнь не задалась. Рос мелким. Сверстники все были на голову выше. Еще нереальная худоба. Сколько ни ешь. Конечно, куча комплексов на этот счет. Убежденность в том, что я маленький, ничтожный человек.

Еще и окулист поставила мне диагноз: близорукость. Конечно, рекомендовали очки. В нашем райцентре в начале нулевых выбор оптики был небольшой. Мне купили самые нелепые. Какие-то круглые, я в них похож был на стрекозу. «Других нет», — пожала плечами продавец. «Не выдумывай, и так нормально», — сказала мама.

Небольшие габариты, очки, хорошая учеба, неуверенность в себе — составляющие «идеального мальчика для битья». Конечно, в школе надо мной издевались. Плевали, приклеивали жвачку к волосам, выбрасывали рюкзак, обзывали. К старшим классам только это стало сходить на нет. Ближе к выпускному я просто стал пустым местом. Никто меня не гнобил, но и не общался со мной.

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Все детство я был затворником. Почти не выходил из дома. Играл в компьютерные игры, читал. Я жил в небольшом поселке в Кузбассе. Вокруг кружили парни в спортивных костюмах с бейсбольными битами. Для человека-одиночки, который не может за себя постоять, долгие прогулки по улице были чреваты.

После школы я все-таки нашел компанию по душе. Познакомился с местными неформалами. Удивительно, что представители субкультуры с такой агрессивной символикой оказались миролюбивыми и душевными. Я быстро туда влился. С детства слушал «Арию» и «Металлику», меня приняли за своего.

На одну из тусовок привели девушку Аню. Не помню, какую музыку тогда играли на вечеринке... я смотрел только на нее. Новая знакомая мне напомнила какую-то героиню аниме. Большие глаза, стрижка под каре, точеная фигура.

С тех пор она появлялась почти на всех сборищах. Мы подружились. Аня меня обнимала, называла «дружище». Я говорил, что она «крутая подруга». Врал ей в глаза, какая уж там подруга... Ее фото уже давно у меня было заставкой на рабочем столе. Думал о ней постоянно. Ни минуты без Ани в голове. Раньше смеялся над подобными романтическими бреднями. Сейчас влип. Признаться не мог. Был уверен: такой урод и неудачник ей не нужен.

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Душевная боль стала моей спутницей. Я себя жалел и ненавидел. На стройке как-то нашел ржавый гвоздь и принес домой. Выпил для храбрости... Мне было больно. Впервые за долгое время я не думал об Ане. Дуракам везет — воспаления не случалось (сейчас-то понимаю, что вел себя как умалишенный и Аня не последняя девушка на свете).

Через месяц терзаний я понял, что все зашло слишком далеко. Приходилось врать на каждом шагу. Я не пошел на медкомиссию в вузе, не поехал с друзьями в сауну, не купался в жару и носил одежду с длинными рукавами. Больше всего я боялся, что руки увидит мама и ей станет плохо. Зрелище было не для слабонервных.

Настал момент, когда чувства к Ане стали затухать. Она переехала из райцентра в Кемерово и, по слухам, нашла какого-то парня. У меня же появилась Нина. Девушка подошла первая и проявила инициативу. Мы начали встречаться. Я, конечно, продолжал верить, что отношения с Аней возможны. Но с каждым годом надежда становилась все более иллюзорной. Самое главное — я перестал себя резать. Позже Нина все-таки увидела шрамы и уговорила пойти к психологу. На сеансах я понял, что испытывал сильнейшую аутоагрессию на фоне очень низкой самооценки. Мне удалось это преодолеть.

Сейчас мне 38. Желания себя резать больше не возникало. Стремление навредить себе проявляется, но в другой форме. Много алкоголя и слишком скудное питание — мой бич. Пять бутылок пива за вечер, две сосиски и скромная горстка макарон. Я осознаю, что это вредит здоровью. Но какое-то презрение к своему телу у меня, видимо, с детства.

Истории из Сети

На форумах и в социальных сетях можно встретить много похожих историй про селфхарм. Пользователь социальной сети «ВКонтакте» рассказала, как истязала себя, не найдя поддержки среди друзей и родственников.

Анна

— 10-й класс, сложные отношения, депрессивные эпизоды, регулярное самоповреждение и невозможность объяснить семье, что я хочу быть художником, а не лингвистом.

11-й класс, расставание, очень ОЧЕНЬ низкий вес, голодовки, самоповреждение, полгода не появляюсь в школе, жуткие ссоры с семьей, только творчество спасает, потом попытка уйти из жизни и ПНД (психоневрологический диспансер. — NEWS.ru) как логичное завершение всего этого ада.

Марина

— У меня был долгий период, когда к лезвию не притрагивалась, хоть и очень хотелось. Чуть больше месяца назад опять сорвалась... Я долго искала замену, пыталась занять себя чем-то, чтобы не думать о желании покалечить себя. Даже зачем-то пробовала спортом истязать себя, но в итоге все равно оказываюсь с лезвием (или что попадется) в руке...

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mmayak (ник на форуме).

Страдала от этого в течение трех лет. Все запястье левое в шрамах — больших, маленьких, выпуклых... До сих пор красноватых. Переносила тяжесть с души в физическую боль. Можно сказать, «наказывала» себя — очень страдала из-за комплекса вины даже за те вещи, которые от меня не зависели, — издержки воспитания.

Не занимаюсь селфхармом с тех пор, как поняла, что вместо шрамов можно оставлять тату на теле — не сказала бы, что больно, но словно консервируешь тяжелый для себя период на своем теле. Только не в виде шрамов, а со вкусом. Да и в принципе после курса препаратов поняла, что никакие вещи не должны стоить таких нервных затрат. Я у себя одна.

Спутник суицидального поведения

В Международной классификации болезней (МКБ) нет единой статьи, описывающей селфхарм. Чаще такое поведение упоминается как один из сопутствующих симптомов. К основным видам самоповреждающего поведения относят: порезы, ожоги, удары, злоупотребление алкоголем, наркотиками и лекарствами, отказ от пищи или воды, навязчивое стремление выдергивать волосы на голове и теле, расцарапывание кожи.

Около 20% людей хоть раз в жизни наносили себе травмы намеренно. Это могли быть как незначительные увечья (грызть ногти до крови), так и серьезные повреждения (разбить голову о стену), об этом в беседе с NEWS.ru сообщила врач-психиатр, клинический психолог Ирина Мансурова. Иногда селфхарм является предвестником суицидального поведения. По данным эксперта, около 3–5% колющих и режущих себя в итоге совершают суицид или его попытку.

Человек не может решиться на самоубийство, но наносит мелкие травмы. Как бы готовит организм к страданию и боли. Потом, когда эмоции зашкаливают, доводит начатое до конца. Или пытается это сделать. Поэтому селфхарм — это повод бить тревогу и начать срочное лечение. Ирина Мансурова врач-психиатр, клинический психолог

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Селфхарм является проявлением либо расстройств эмоциональной сферы, либо психических патологий, сообщила NEWS.ru психолог, когнитивно-поведенческий терапевт Кристина Радина. В первом случае чаще всего речь идет неврозах, тревожных расстройствах, во втором — о различных психозах, шизофрении. В основе селфхарма всегда лежит агрессия, направленная либо на себя, либо на окружающих.

Самые распространенные варианты нанесения вреда — порезы. Около 60% больных используют именно этот способ. До 50% больных практикуют расцарапывание кожи до крови ногтями или острыми предметами. Около трети пациентов ударяют разными частями тела о твердые поверхности. В 30% случаев практикуется расчесывание кожи, слизистых оболочек до выделения капель крови.

Мальчики, которые скрывают

В более чем 50% случаев самоповреждающее поведение характерно для подростков. Именно в пубертате это состояние впервые проявляется. Во взрослом возрасте, по мнению Ирины Мансуровой, подобные проявления дебютируют лишь у людей с психическими заболеваниями.

Согласно исследованию ученых из Волгоградского государственного социально-педагогического университета, наиболее распространённая причина самоповреждающего поведения у людей 13–18 лет — наличие сложной ситуации в семье. Ее указали 89% опрошенных. На втором месте (78%) — невзаимные чувства или разрыв отношений. На третьем (67%) — сложная ситуация в школьных взаимоотношениях с одноклассниками (травля в классе, буллинг) и школьные перегрузки.

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Позднее эксперты из этого же учебного заведения провели исследование на основе анализа материалов тематических групп социальных сетей «ВКонтакте» и Twitter. Они поставили задачу выявить взаимосвязь существующих в обществе гендерных стереотипов с проблемой подросткового селфхарма.

Анализ гендерного состава подписчиков трех наиболее популярных сообществ, посвященных самоповреждающему поведению, в социальной сети «ВКонтакте» показал следующее: процентное соотношение юношей и девушек в возрасте 14–18 лет равно 11,8% к 88,2% соответственно. Представители мужского пола намного реже вступают в подобные группы, нежели девушки, а если и состоят в таких сообществах, то не проявляют особой активности, — говорится в результатах исследования.

Это не значит, что юноши реже занимаются самоповреждением. Скорее всего, это связано с тем, что селфхарм крайне стигматизирован в мужской среде. Большинство опрошенных юношей в ходе интервью признали, что иногда сознательно совершали самоповреждающие действия, но отказались называть их селфхармом. Они объясняли — окружение настроено к селфхарму резко негативно. В женской же среде отношение к селфхарму намного лояльнее. Иногда доходит до откровенной романтизации данного явления — такой вывод сделали в ходе исследования.

Сам подросток не всегда может справиться с проблемой самоповреждающего поведения. Ребенок часто не понимает, для чего и почему он это делает, родители же могут неправильно понять. Для решения проблемы необходима помощь клинического психолога или психиатра, который сможет подобрать индивидуальную методику работы для избавления подростка от самоповреждающих действий, какую бы цель они ни преследовали, резюмируют авторы исследования.

Социально одобряемые виды селфхарма

Иногда самоповреждающее поведение люди могут умело прятать за стремлением вести здоровый образ жизни, сообщает Кристина Радина. Слишком жесткие ограничения в еде, изнуряющие физические нагрузки могут быть одной из форм селфхарма. Ярые поклонники ЗОЖ часто маскируют серьезные психические проблемы. Грань между здоровым и патологическим поведением тонкая, но все-таки она есть.

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Здоровая личность не будет делать ничего себе во вред. Между красотой и здоровьем она выберет последнее. Человеку с психологическими проблемами до собственного здоровья нет дела. Ему надо заглушить душевную боль любыми способами. Кристина Радина психолог

Пирсинг и татуировки психологи называют еще одной социально приемлемой формой селфхарма. Конечно, желание себе что-то проколоть или нарисовать — не всегда акт самоповреждения. Это может означать желание приобщиться к чему-то, обозначить свой статус. Тут дело в количестве. Если татуировок несколько, нет повода для беспокойства. Если же на теле нет живого места — обычно это патология.