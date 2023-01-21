Лидер секты получил 60 лет тюрьмы в США

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Ларри Рэй

Суд в США приговорил создателя секты Ларри Рэя к 60 годам лишения свободы, сообщает The Guardian. Мужчина был признан виновным в торговле людьми, сексуальных домогательствах к молодым девушкам и вымогательствах с угрозой применения насилия. Прокуроры настаивали на пожизненном заключении преступника.

История Ларри Рэя началась в 2010 году, когда он переехал в общежитие к своей дочери, учащейся колледжа. Там он начал общаться со студентами, проводя с ними «психологические обряды» и убеждая их отдалиться от своих родителей. После этого он избивал молодых людей, а к горлу одного из них однажды приставил нож. Другую свою жертву он пытался задушить.

Также он предложил одной из учениц колледжа заняться проституцией, чтобы та смогла оплатить ему моральный ущерб по ложному обвинению. Девушка так и поступила. Суммарно от ее деятельности мужчина получил более $500 тысяч.

Еще один студент рассказал, что Ларри Рэй склонял его к суициду. От него преступник также требовал моральную компенсацию. Около $200 тысяч молодой человек получил от родителей — он грозил им убить себя, если они не отдадут деньги.

Адвокаты Рэя рассказали, что мужчина жил в неблагополучной семье, бабушка била его кнутом, а дед насиловал. По мнению защитников, манипулятор не заслуживает наказания более 15 лет колонии.

Ранее магистр психологии Юлия Лянгузова рассказала, что чаще всего в секту попадают люди с определенным строением психики, жаждущие найти «спасателя». По ее мнению, такие люди ищут какую-либо организацию, чтобы передать ответственность за свою жизнь другому человеку.