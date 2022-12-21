Психолог объяснила нежелание праздновать Новый год Психолог Наумова: нежелание праздновать Новый год может быть признаком гормональных заболеваний

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Нежелание отмечать Новый год может быть признаком гормональных заболеваний или психологических проблем, заявила Lenta.ru психолог Наталья Наумова. Чтобы понять, все ли в порядке со здоровьем, она рекомендовала обратиться за советом к эндокринологу или психологу. Специалист также отметила, что иногда от празднования могут отказываться и здоровые люди, которые в силу своей самодостаточности особым образом воспринимают конкретно этот праздник.

Это могут быть эндокринные нарушения, может быть и психическое заболевание. Необходимо пройти диагностику, провериться у эндокринолога, посмотреть, все ли в порядке с гормональным уровнем, — рассказала она.

По словам психолога, если обследование показало, что с гормонами все в порядке, тогда стоит обратиться к психологу. Наумова подчеркнула, что нежелание отмечать Новый год может скрывать проблемы с социализацией — такие люди могут терять чувство безопасности даже в компании знакомых. Для них компания будет более раздражающим и нервирующим фактором, нежели сплачивающим, пояснила специалист.

Сыгравшая в популярном сериале «Улицы разбитых фонарей» актриса Анастасия Мельникова призналась, что уходящий год был самым страшным в ее жизни, поэтому праздновать Новый год ее семья не будет. Как поделилась артистка, в 2022 году она потеряла маму, мужа и родного брата. По ее словам, она ждет, чтобы этот год поскорее закончился.