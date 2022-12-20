Актриса «Улиц разбитых фонарей» назвала 2022 год самым страшным в ее жизни Актриса «Улиц разбитых фонарей» Мельникова назвала 2022 год самым страшным в ее жизни

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Анастасия Мельникова

Сыгравшая в популярном сериале «Улицы разбитых фонарей» актриса Анастасия Мельникова призналась, что уходящий год был самым страшным в ее жизни, поэтому праздновать Новый год ее семья не будет. Как поделилась артистка в беседе со СМИ, в 2022 году она потеряла маму, мужа и родного брата. По ее словам, она ждет, чтобы этот год поскорее закончился.

К сожалению, это самый страшный год в моей жизни, потому что у меня не стало мамы, мужа и родного старшего брата в 55 лет, поэтому я жду, чтобы этот год закончился, мы восстановились и все было хорошо. Но Господь не посылает больше, чем мы можем выдержать, поэтому в этом году праздновать мы не будем, — рассказала Мельникова.

Актриса добавила, что постарается максимально достойно пройти выпавшие испытания, а также выразила надежду, что следующий год будет невероятно счастливым и удачным. По словам Мельниковой, хотя отмечать Новый год она не намерена, елку все-таки она нарядит. В этот день артистка будет дома вместе с дочерью Марией, они планируют приготовить что-нибудь вкусное и вспоминать своих близких, которые очень любили этот праздник.

Ранее Лия Ахеджакова рассказала об отношении к ней коллег по театру из-за того, что она критиковала спецоперацию на Украине. Актриса в эфире YouTube-шоу рассказала, что с ней перестал здороваться известный по множеству ролей в кино и сериалах Александр Берда. Ахеджакова поведала, что с актером они много лет играли в спектакле Виктюка «Квартира Коломбины» и для нее стало большой неожиданностью решение коллеги.