«Стала много плакать»: Ахеджакова поведала об отношениях с коллегами Ахеджакова рассказала о переставшем с ней здороваться звезде «Экспертов» Берде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лия Ахеджакова

Лия Ахеджакова рассказала об отношении к ней коллег по театру из-за того, что она критиковала спецоперацию на Украине. Актриса в эфире YouTube-шоу рассказала, что с ней перестал здороваться известный по множеству ролей в кино и сериалах Александр Берда, пишет StarHit.

Ахеджакова поведала, что с актером они много лет играли в спектакле Виктюка «Квартира Коломбины» и для нее стало большой неожиданностью решение коллеги.

Я знаю, с кем уже нельзя разговаривать. Один мой партнер Саша Берда, мы у Виктюка с ним играли много-много лет в «Квартире Коломбины». Играли и в других спектаклях Виктюка, и вдруг он перестал со мной здороваться, — рассказала 84-летняя артистка.

Она вспомнила, как ездила в больницу, когда Берда болел и уговаривала врачей обязательно помочь этому «потрясающему, замечательному» артисту и звонила его дочери.

Я говорю: «Саш, ты со мной не здороваешься?» И вчера, стоя на нашей общей сцене он мне сказал: «Не буду я с тобой здороваться!» Я расплакалась. Ну он ушел, не видел. Стала много плакать, — заключила звезда «Иронии судьбы».

Ранее сообщалось, что Лия Ахеджакова осталась в восторге от моноспектакля Анатолия Белого, который он дал на израильской сцене. Актриса выказала восхищение в адрес артиста. Ахеджакова впечатлилась и голосом, и физической формой коллеги по сцене.