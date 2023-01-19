Психолог объяснила, почему некоторые люди видят в жизни только плохое Психолог Обухова: пессимизм обусловлен умением справляться с жизнью и лабильностью психики

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Люди, которые видят в окружающей действительности только плохое, отличаются от тех, кто видит вокруг только хорошее, внутренними установками и умением справляться с жизнью, рассказала Pravda.Ru семейный психолог Ирина Обухова. Также на это влияет степень лабильности психики, от которой зависит частота перемены эмоциональных состояний, пояснила она. Эксперт отметила, что люди становятся оптимистичными, если умеют справляться с реальностью. При этом слишком пессимистичные люди в итоге привлекают в свою жизнь негатив, добавила она.

Потому что разница этих людей только в установке внутренней, в умении справляться с тем, что происходит, и в степени лабильности психики. Те, которые считают, что всё плохо, они это «всё плохо» и получают. Те, которые умеют жить в реальности бытия, когда всё хорошо или нормально, то они и позитивно жизнь воспринимают. Призма разная. Надеваешь очки для дальнозоркости и для близорукости — вот вам разница, — сказала Обухова.

Эксперт уточнила, что людям, которые видят вокруг только плохое, нужно обратиться за помощью к психологу и разобраться с этой проблемой. Также она рассказала, что слишком оптимистичное мышление может на самом деле являться способом уберечь психику от ущерба с помощью механизмов избегания.

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