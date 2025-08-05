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05 августа 2025 в 17:45

Привезла рецепт из Грузии! Хрустящие шарики из баклажанов с сыром!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хрустящие шарики из баклажанов и перцев с козьим сыром! Когда хочется удивить гостей необычной закуской или просто побаловать себя чем-то особенным, эти овощные шарики становятся настоящей палочкой-выручалочкой! Нежнейшая начинка из запеченных баклажанов и сладкого перца в сочетании с пикантным козьим сыром, облаченная в золотистую хрустящую корочку, — это тот случай, когда простота ингредиентов превращается в кулинарный шедевр. А готовится всё не сложнее, чем обычные котлеты!

Сначала займемся овощами: 3 крупных баклажана и 2 красных перца запекаем в духовке при 200 градусах до мягкости (примерно 30–40 минут). Даем немного остыть, затем очищаем от кожицы и семян. Мякоть измельчаем в блендере или просто мелко рубим ножом — должна получиться однородная масса. Добавляем 2 измельченных зубчика чеснока, листики тимьяна, соль и перец по вкусу. Вводим 1 яйцо, 50 г тертого козьего сыра и 4 столовые ложки панировочных сухарей — масса должна быть достаточно плотной, чтобы лепиться. Формируем небольшие шарики размером с грецкий орех. Если начинка слишком влажная, можно добавить еще немного сухарей. В глубокой сковороде или фритюрнице разогреваем масло (около 1 литра) до 170–180 градусов. Обжариваем шарики порциями по 3–4 минуты до золотистой корочки — важно не перегружать сковороду, чтобы они не слиплись. Готовые шарики выкладываем на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло.

Подавать лучше теплыми — когда внутри нежная ароматная начинка, а снаружи хрустящая оболочка.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные кабачковые палочки с чесноком в панировке.

баклажаны
рецепты
кулинария
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
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