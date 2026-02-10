Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 19:05

Привезла из Турции рецепт: сивасские катмери — слоёные лепёшки, от которых невозможно оторваться

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Эти турецкие катмери покоряют с первого кусочка. Мягкие внутри, румяные и слоёные снаружи, они идеально подходят к чаю, кофе или в качестве сытного перекуса. Рецепт родом из турецкого города Сивас — простой, но с тем самым «домашним» вкусом, который хочется повторять снова и снова. Катмери получаются нежными, хорошо расслаиваются и долго остаются мягкими.

Ингредиенты (стакан 200 мл, выход — 4 лепёшки): молоко – 2 стакана, вода – 1 стакан, соль – 1 ст. л., мука – 7–8 стаканов; сливочное масло или маргарин – 250 г, растительное масло – 1 стакан; яичный желток – 1 шт, молоко – немного, растительное масло – немного.

Молоко, воду, соль и муку соединяют и замешивают мягкое, эластичное тесто до консистенции мягкости. Тесту дают отдохнуть, затем делят его на 8 частей и оставляют полежать ещё несколько минут. Каждую заготовку щедро смазывают смесью сливочного и растительного масла и складывают. На одну лепёшку используют две части теста, всего получается четыре катмера. Сформированные заготовки убирают в холодильник на 30 минут, после чего раскатывают в квадрат или придают желаемую форму. Верх смазывают смесью желтка, молока и растительного масла. Выпекают катмери в разогретой до 200 °C духовке (режим верх-низ) до красивой золотистой корочки. При желании лепёшки можно готовить и на сковороде, переворачивая до румяности. Катмери отлично замораживаются после этапа отдыха — очень удобно, когда хочется свежей выпечки без лишней возни.

Ранее мы делились рецептом творожных спиралек к чаю. Вкуснейшая выпечка! Хрустят снаружи, тают внутри.

Проверено редакцией
Читайте также
Стало известно, где скрывается соучастник покушения на генерала Алексеева
Общество
Стало известно, где скрывается соучастник покушения на генерала Алексеева
В Кремле высказались о намеках Турции об атомном оружии
Власть
В Кремле высказались о намеках Турции об атомном оружии
Быстрая лепёшка из творога и сыра в духовке: простой рецепт для похудения — едим и вес тает
Общество
Быстрая лепёшка из творога и сыра в духовке: простой рецепт для похудения — едим и вес тает
Готовила на автопилоте: терла, мешала, жарила. А получилась вкуснятина: хоть на завтрак, хоть на ужин
Общество
Готовила на автопилоте: терла, мешала, жарила. А получилась вкуснятина: хоть на завтрак, хоть на ужин
Кофейный пирог на сковороде: все чуть не передрались за последний кусочек — это гениальная вкуснота
Общество
Кофейный пирог на сковороде: все чуть не передрались за последний кусочек — это гениальная вкуснота
Турция
лепешки
простой рецепт
тесто
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Возросло число эвакуированных при пожаре в Москве
Малышева призвала запретить «популярный» диагноз
Пенсионерка-госизменщица отправилась в колонию на 15 лет
Финмониторинг заблокировал деньги для залога по делу Миндича
В файлах Эпштейна всплыли пикантные детали об отношениях Макрона
В Венгрии сделали громкое заявление о России и Украине
Три инфаркта, падение доходов, конфликт с Пугачевой: куда пропал Николаев
Взрослый и ребенок пострадали при пожаре в центре Москвы
Нейропсихолог посоветовала учить с ребенком стихи о Масленице
В МЧС раскрыли детали сильного пожара в Москве
Экс-посол в ФРГ назвал речь Путина в Мюнхене исторической
Политолог ответил, как США компенсируют снижение добычи сланцевой нефти
При блокировке Telegram могут удалиться все данные: как сохранить
Отчаявшиеся эксперты Минкульта попросили Путина спасти памятник архитектуры
Защищал Высоцкого, Толю Быка и Япончика: как жил мэтр адвокатуры Падва
Ростех усовершенствовал российского «Вампира»
Папа насиловал дочь за донаты: почему мать не замечала неладное?
Пожарные спасли 18 человек из горящей многоэтажки в центре Москвы
В России увеличат лимит сверхурочных работ
Большая чистка: ТЦК открыли охоту на венгров в Закарпатье
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.