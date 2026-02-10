Привезла из Турции рецепт: сивасские катмери — слоёные лепёшки, от которых невозможно оторваться

Эти турецкие катмери покоряют с первого кусочка. Мягкие внутри, румяные и слоёные снаружи, они идеально подходят к чаю, кофе или в качестве сытного перекуса. Рецепт родом из турецкого города Сивас — простой, но с тем самым «домашним» вкусом, который хочется повторять снова и снова. Катмери получаются нежными, хорошо расслаиваются и долго остаются мягкими.

Ингредиенты (стакан 200 мл, выход — 4 лепёшки): молоко – 2 стакана, вода – 1 стакан, соль – 1 ст. л., мука – 7–8 стаканов; сливочное масло или маргарин – 250 г, растительное масло – 1 стакан; яичный желток – 1 шт, молоко – немного, растительное масло – немного.

Молоко, воду, соль и муку соединяют и замешивают мягкое, эластичное тесто до консистенции мягкости. Тесту дают отдохнуть, затем делят его на 8 частей и оставляют полежать ещё несколько минут. Каждую заготовку щедро смазывают смесью сливочного и растительного масла и складывают. На одну лепёшку используют две части теста, всего получается четыре катмера. Сформированные заготовки убирают в холодильник на 30 минут, после чего раскатывают в квадрат или придают желаемую форму. Верх смазывают смесью желтка, молока и растительного масла. Выпекают катмери в разогретой до 200 °C духовке (режим верх-низ) до красивой золотистой корочки. При желании лепёшки можно готовить и на сковороде, переворачивая до румяности. Катмери отлично замораживаются после этапа отдыха — очень удобно, когда хочется свежей выпечки без лишней возни.

