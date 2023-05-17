Прилепина снова прооперируют

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Захар Прилепин

Писателю Захару Прилепину предстоит еще одна операция, сообщила РЕН ТВ его пресс-секретарь Елизавета Кондакова. Она добавила, что состояние литератора остается стабильным.

Сегодня по результатам консультаций с федеральными научно-исследовательскими медицинскими центрами было принято решение о проведении еще одной операции для скорейшего восстановления. До оперативного вмешательства Захар Прилепин останется в палате интенсивной терапии, — сказала Кондакова.

6 мая в Нижегородской области автомобиль Прилепина подорвался на противотанковых минах, которые были установлены на дороге по пути следования писателя и приведены в действие дистанционно. Литератор выжил, но получил ранения и переломы, его друг Александр Шубин, с которым они ехали вместе, погиб на месте. Прилепин после уточнил, что за рулем машины был именно он, а Шубин сидел на пассажирском кресле.

9 мая губернатор Нижегородской области Глеб Никитин опубликовал первое видео с Прилепиным после покушения. 12 мая сам писатель рассказал, что его повторно прооперировали. По его словам, операция продлилась четыре с половиной часа.