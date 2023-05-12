Прилепина снова проооперировали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

О том, что его повторно прооперировали, написал сам Захар Прилепин у себя в Telegram-канале. По его словам, операция продлилась 4,5 часа.

Это не последняя. Собирают в одно целое дальше. Пришёл в себя. Всем поклон за молитвы. Врачи молодцы. Всех добрейших медсестер с праздником. Остается ряд сложных переломов на других частях тела и ряд прочих травм, — написал Прилепин.

Он также добавил, что в Луганской области 12 мая похоронили Александра Шубина, который был за рулем взорванного автомобиля. На похоронах присутствовал дочь писателя.

Моя дочь его очень любила Сашу и бросила ему горсточку. Она была там. Она посчитала своим долгом, — отметил Прилепин.

9 мая губернатор Нижегородской области Глеб Никитин опубликовал первое видео с Прилепиным после покушения. На кадрах, снятых в больничной палате, писатель обратился к россиянам и поздравил их с Днем Победы. Губернатор поблагодарил медиков за оказанную публицисту помощь.

Покушение на Прилепина произошло 6 мая в Нижегородской области. Взрывное устройство сработало под днищем машины. В результате писатель получил ранение, а его водитель погиб. СКР возбудил уголовное дело по статье о теракте.