Опубликованы первые кадры с Прилепиным из больницы после покушения

Фото: t.me/glebnikitin_nn

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин с писателем Захаром Прилепиным

Появились первые кадры с писателем Захаром Прилепиным после покушения, видео из больничной палаты опубликовал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Писатель также обратился к россиянам и поздравил их с праздником. Губернатор в свою очередь поблагодарил медиков за оказанную помощь писателю.

Работаем потихоньку и будем побеждать, — заявил Прилепин.

Покушение на Прилепина произошло 6 мая. Взрывное устройство сработало под днищем машины. В результате писатель получил ранение, а его водитель погиб.

Прилепина прооперировали, медики оценивали его состояние как стабильное. По словам писателя, в его машине были установлены две мины, однако сдетонировала только одна. После взрыва первого СВУ исполнитель испугался и убежал. Если бы он взорвал вторую мину, то погибли бы все, отметил публицист.

8 мая Прилепин рассказал, что впервые получил сообщение об охоте украинских диверсантов на него еще в 2017 году. Публицист подчеркнул, что тогда он проходил службу в Донецкой Народной Республике и для украинских спецслужб был в первых рядах на уничтожение.