Прилепин рассказал, когда на него начали охотиться украинские диверсанты Прилепин заявил, что украинские диверсанты охотятся за ним с 2017 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Захар Прилепин

Писатель Захар Прилепин рассказал, что впервые получил сообщение об охоте украинских диверсантов на него еще в 2017 году, сообщают РИА Новости со ссылкой на его пресс-службу. Писатель подчеркнул, что тогда он проходил службу в Донецкой Народной республике, и для украинских спецслужб он был в первых рядах на уничтожение.

Впервые мне сообщили, что по мне работают в ДНР несколько диверсионных групп с Украины еще в 2017 году. Был в пятерке на ликвидацию. Я тогда был замкомандира разведывательно-штурмового батальона полка спецназначения ДНР, — сказал Прилепин.

Он подчеркнул, что саперы дважды разминировали территорию его дома в Донецке. Перед последним выездом из Луганской Народной республики писатель также получил предупреждение о возможном нападении диверсантов, отметил он. Прилепин заявил, что совершенное покушение никак не скажется на его карьере, и он продолжит служить по контракту в зоне СВО.

Покушение на Прилепина произошло 6 мая. Взрывное устройство сработало под днищем машины. В результате писатель получил ранение, а его водитель погиб. Прилепина прооперировали, медики оценивают его состояние как стабильное. По словам писателя, в его машине были установлены две мины, однако сдетонировала только одна. После взрыва первого СВУ исполнитель испугался и убежал. Если бы он взорвал вторую мину, то погибли бы все, отметил публицист.