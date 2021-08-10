Прилепин объяснил, зачем нанял бывшего охранника Путина

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин подтвердил NEWS.ru, что нанял на работу бывшего охранника президента Владимира Путина Василия Чемагина. Он объяснил, почему сделал такой выбор.

Он отметил, что Чемагин раньше работал в личной охране главы государства. Теперь он возглавляет службу безопасности Прилепина.

Василий Георгиевич профессионал высокого уровня. Нам нравится работать с профессионалами, — подчеркнул политик.

О том, что Чемагин перешёл на работу к Прилепину, со ссылкой на источники сообщил Znak.com. По информации издания, мужчина охранял Путина в нулевых, а позже работал в управлении внутренней политики администрации президента, где курировал несколько регионов.

Также Чемагин занимает пост члена центральной контрольно-ревизионной комиссии СР.

Ранее ЦИК опубликовал декларации кандидатов в Госдуму, согласно которым Жириновский и Прилепин входят в пятёрку лидеров по доходам. Глава ЛДПР отчитался о доходе в 39 млн рублей, писатель от «Справедливой России — За правду» заработал свыше 34 млн рублей.