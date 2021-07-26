Стали известны многомиллионные доходы Жириновского и Прилепина

ЦИК опубликовал декларации кандидатов в Госдуму, согласно которым Жириновский и Прилепин входят в пятёрку лидеров по доходам. Глава ЛДПР отчитался о доходе в 39 млн рублей, писатель от «Справедливой России — За правду» заработал свыше 34 млн рублей.

Жириновский, помимо основной политической деятельности, является профессором кафедры международных отношений в МГУ. Также среди источников его доходов указаны банки ВТБ, Сбербанк и «Открытие».

Писатель Захар Прилепин получал деньги от издательств. Также его доходы составляли выплаты от МХТ имени Горького, гонорары от «Комсомольской правды» и телеканала НТВ, где политик ведёт передачу «Уроки русского».

Однако Жириновский и Прилепин лишь замыкают пятёрку кандидатов в депутаты. На первом месте находится справедливоросс и сенатор от Тамбовской области Александр Бабаков, который отчитался о доходе в 483 млн рублей. Деньги он получал от Совфеда, Сбербанка и АО «СГ-транс». Эта компания является крупнейшим в России собственником цистерн для перевозки сжиженных углеводородов и легкого углеводородного сырья. Бабаков является одним из её инвесторов.

На втором месте — кандидат от ЛДПР Владимир Кошелев, заявивший о доходе в 66 млн рублей, на четвёртом — депутат от КПРФ Владимир Кумин с доходом 47 млн рублей.

Ранее депутата Сахалинской областной думы Дмитрия Пашова, которого в сентябре 2020 года назвали самым богатым государственным служащим России, задержали в Хабаровске.