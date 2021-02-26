В Хабаровске задержали самого богатого депутата России

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Депутата Сахалинской областной думы Дмитрия Пашова, которого в сентябре 2020 года назвали самым богатым государственным служащим России, задержали в Хабаровске.

Парламентарий прилетел в Хабаровск в командировку и был вызван на допрос по делу, срок привлечения к ответственности по которому уже истёк. Речь идёт о видео про «крабового короля» Олега Кана, на котором кто-то из приятелей депутата вытаскивает из реки Самарги краснокнижную рыбу, передаёт Sakh.com.

Издание уточняет, что Пашова допросили из-за этого ролика, а после предъявили обвинение по делам, по которым Кан находится в международном розыске. Предположительно, его на время оставят в СИЗО Хабаровска, а затем могут этапировать на Сахалин.

В феврале 2020 года Хабаровский краевой суд заочно арестовал Олега Кана по делу об убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко. После начала расследования он скрылся и, по некоторым данным, уехал в Японию, где у него есть недвижимость.

В сентябре Forbes назвал Пашова самым богатым российским депутатом. Доходы его семьи по итогам 2019 года оценивались в 6,2 млрд рублей. Парламентарий возглавляет предприятие «Монерон», являющееся одним из крупнейших добытчиков краба на Дальнем Востоке.

Ранее сотрудники правоохранительных органов провели обыски в домах братьев депутата Народного собрания Республики Ингушетия Якуба Белхороева, который подозревается в растрате 19 млн рублей из фонда социального страхования. Обыск проведён в доме председателя контрольно-счётной палаты республики Мустафы Белхороева — родного брата арестованного депутата. Также оперативно-следственные мероприятия были проведены ещё в нескольких домах, принадлежащих близким родственникам подозреваемого, в Назрани и Назрановском районе. Обыски были связаны с задержанием и арестом депутата, который также является внуком почитаемого в регионе духовного наставника Батал-хаджи Белхороева. Белхороев был задержан прикомандированными из Москвы силовиками 10 июля 2020 года. 16 июля его доставили в российскую столицу. Депутата обвиняют в растрате около 19 млн рублей из Фонда социального страхования, писал NEWS.ru.