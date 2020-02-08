Бывший обвиняемый по «московскому делу» Владислав Барабанов, который приехал в Пензу поддержать фигурантов дела «Сети», оценил вынесенные им приговоры.
По его мнению, решение суда является «зелёным светом» для применения пыточной практики к людям, выражающим позицию, отличающуюся от курса государства.
Другой экс-обвиняемый по «московскому делу» Даниил Конон обратился ко всем неравнодушным с призывом приехать в Пензу на апелляцию,
Ранее NEWS.ru писал, что Приволжский окружной военный суд в Пензе огласил приговоры семерым фигурантам дела террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ). Обвиняемые получили от 6 до 18 лет колонии.
Уголовное дело об организации «Сети» ведётся с осени 2017 года. В рамках него в Пензе и Санкт-Петербурге задержали 11 человек, которые, по версии спецслужб, планировали устроить теракты и «дестабилизировать обстановку в стране». Некоторые задержанные утверждали, что давали признательные показания под давлением сотрудников спецслужб. Они сообщили, что не согласны с обвинениями в терроризме.
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