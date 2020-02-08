https://static.news.ru/photo/fb8ec910-4bf0-11ea-a7b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Бывший обвиняемый по «московскому делу» Владислав Барабанов, который приехал в Пензу поддержать фигурантов дела «Сети», оценил вынесенные им приговоры.

По его мнению, решение суда является «зелёным светом» для применения пыточной практики к людям, выражающим позицию, отличающуюся от курса государства.

Другой экс-обвиняемый по «московскому делу» Даниил Конон обратился ко всем неравнодушным с призывом приехать в Пензу на апелляцию, передаёт «Дождь».

Ранее NEWS.ru писал, что Приволжский окружной военный суд в Пензе огласил приговоры семерым фигурантам дела террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ). Обвиняемые получили от 6 до 18 лет колонии.

Уголовное дело об организации «Сети» ведётся с осени 2017 года. В рамках него в Пензе и Санкт-Петербурге задержали 11 человек, которые, по версии спецслужб, планировали устроить теракты и «дестабилизировать обстановку в стране». Некоторые задержанные утверждали, что давали признательные показания под давлением сотрудников спецслужб. Они сообщили, что не согласны с обвинениями в терроризме.