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Приволжский окружной военный суд в Пензе огласил приговоры семерым фигурантам дела террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ). Обвиняемые получили от 6 до 18 лет колонии.

Дмитрий Пчелинцев получил 18 лет строгого режима, Илья Шакурский — 16 лет колонии строгого режима и штраф 50 тысяч рублей, Андрей Чернов — 14 лет строгого режима, Максим Иванкин — 13 лет, Михаил Кульков — 10 лет, Василий Куксов — 9 лет общего режима, Арман Сагынбаев — 6 лет колонии общего режима, пишет ТАСС.

Шакурского и Пчелинцева обвиняли в создании террористического сообщества (ч. 1 ст. 205.4 УК РФ) и незаконном приобретении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ), остальных — в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ). Трое фигурантов также подозревались в покушении на сбыт наркотических средств.

Уголовное дело об организации «Сети» ведётся с осени 2017 года. В рамках него в Пензе и Санкт-Петербурге задержали 11 человек, которые, по версии спецслужб, планировали устроить теракты и «дестабилизировать обстановку в стране». Некоторые задержанные утверждали, что давали признательные показания под давлением сотрудников спецслужб. Они сообщили, что не согласны с обвинениями в терроризме.

Как писал NEWS.ru, cиловики задержали возле Кремля нескольких родителей — фигурантов «пензенского дела» и «Нового величия», которые проводили одиночные пикеты против преследований своих детей.