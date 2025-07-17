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17 июля 2025 в 11:06

Юрист ответил, что делать при необходимости поиска запрещенной информации

Юрист Русяев: корпоративные каналы помогут при поиске запрещенной информации

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

При необходимости поиска экстремистских материалов помогут корпоративные каналы, подключенные к работодателю, заявил NEWS.ru управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев. По его словам, также необходима предварительная правовая экспертиза рабочей задачи и фиксирование служебной цели доступа.

Для работников медиа и иных специалистов, взаимодействующих с международными базами, архивами и аналитикой, единственным способом защиты остается предварительная правовая экспертиза задач, фиксирование служебной цели доступа, а также строгое разграничение личного и профессионального использования сетевых инструментов. Кроме того, использование специализированных каналов связи, зарегистрированных как корпоративные и подконтрольных работодателю, позволяет снизить риск квалификации действий как умышленного нарушения, — сказал Русяев.

Ранее сообщалось, что новая статья КоАП будет регулировать наказание за поиск экстремистских материалов, включая использование программ или устройств для доступа к запрещенным информационным ресурсам и сетям. Так, штраф могут взыскать за использование VPN.

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