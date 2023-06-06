Приговор по делу Ройзмана вступил в силу Приговор по уголовному делу Ройзмана о дискредитации ВС России вступил в силу

Приговор по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил России в отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) вступил в официальную силу, сообщил в беседе с ТАСС представитель Октябрьского районного суда. По его словам, апелляции со стороны подсудимого не поступали.

6 июня приговор вступает в законную силу, апелляционные жалобы на него не поступали, — подчеркнул собеседник агентства.

Он также отметил, что с Ройзмана снят запрет на определенные действия, который был введен во время следственных действий. Согласно ему, уральский политик не мог пользоваться интернетом, посещать публичные мероприятия, пользоваться средствами связи, а также общаться со свидетелями по делу без письменного разрешения.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга оштрафовал 19 мая Ройзмана на 260 тысяч рублей по уголовному делу о дискредитации ВС РФ. Ройзман в свою очередь заявил, что не готов подавать апелляцию.

В августе 2022 года силовики задержали Ройзмана по делу о дискредитации армии РФ. Суд избрал Ройзману меру пресечения в виде запрета определенных действий.

16 марта Ройзмана арестовали на 14 суток по делу о пропаганде экстремистской символики. Политика обвинили в том, что он опубликовал запрещенный символ на своей странице во «ВКонтакте».