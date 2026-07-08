Приготовил суп с чечевицей и лимоном — добавки просили даже дети

Честно, я обожаю супы, которые варятся сами. Этот суп из красной чечевицы — именно такой: быстро, сытно и с ярким, освежающим вкусом.

Ингредиенты

Чечевица красная — 200 г, морковь — 2 шт., лук — 2 шт., масло растительное — 2 ст. л., лимон — 1 шт., соль — по вкусу, перец — по вкусу.

Как готовлю

Сначала мелко режу лук и тру морковь на крупной терке. Обжариваю их на растительном масле до мягкости. Тем временем промываю чечевицу и заливаю ее 1 литром воды. Добавляю зажарку, солю и перчу. Варю на среднем огне около 30 минут, пока чечевица не разварится. Самое сложное — не съесть все сразу, как только снимешь с огня. В конце выдавливаю сок лимона прямо в кастрюлю, перемешиваю. Подаю горячим, можно с долькой лимона.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Красная чечевица и морковь дают красивый солнечный цвет, а лимон добавляет свежести, которой так не хватает зимой. Рекомендую подавать с ложкой сметаны или йогурта — вкус станет еще мягче и интереснее.