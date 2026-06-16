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16 июня 2026 в 11:00

При посадке в июне зацветут уже через месяц: яркие многолетники для сада

Фото: D-NEWS.ru
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Многие дачники уверены, что если посадить многолетники в июне, то цвести они начнут только на следующий год, но это не так — есть быстрорастущие виды, которые успевают укорениться и выпустить бутоны.

Флокс Baby Face: при посадке в июне этот многолетник с прочными стеблями высотой 50–60 см уже через месяц покрывается плотными шаровидными соцветиями из нежно-розовых цветков с ярким малиновым «глазком» в центре.

Вербейник монетчатый Элизабет: достаточно посадить его в начале лета, и уже через несколько недель среди яркой зелени появляются десятки белоснежных цветков диаметром до 2,5 см, напоминающих маленькие монетки.

Эхинацея и рудбекия при июньской посадке успевают укорениться, зацветают к концу лета крупными ромашками всех оттенков желтого, оранжевого и розового.

Ранее были названы цветы — ночные красавцы: распускаются в сумерках и благоухают до утра.

Проверено редакцией
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